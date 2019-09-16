شكرا لقرائتكم ميتشو يفكر فى إجراء تعديل فى تشكيل الزمالك لمفاجأة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى لنادي الزمالك، فى إعادة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى أمام الأهلى فى السوبر المصرى، المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، على ملعب برج العرب.

واعتمد ميتشو فى الفترة الأخيرة على محمد عبد الشافى فى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك إلا إن حاجة الفريق الأبيض للفاعلية الهجومية بصورة أكبر تجعل المدرب الصربى يدرس الاعتماد على عبد الله جمعة خلال الفترة القادمة.

وتعرض الزمالك للخسارة مؤخراً أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على أن يقام لقاء العودة فى القاهرة يوم 29 من شهر سبتمبر الجارى، حيث تعود بعثة الأبيض اليوم إلى القاهرة قادمة من السنغال لخوض الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر الذى سيقام فى حضور 10 آلاف مشجع.