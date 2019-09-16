شكرا لقرائتكم ميتشو يفكر فى إجراء تعديل فى تشكيل الزمالك لمفاجأة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واعتمد ميتشو فى الفترة الأخيرة على محمد عبد الشافى فى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك إلا إن حاجة الفريق الأبيض للفاعلية الهجومية بصورة أكبر تجعل المدرب الصربى يدرس الاعتماد على عبد الله جمعة خلال الفترة القادمة.
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