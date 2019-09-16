شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة ميزانيتها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرراتحاد كرة اليد، تحديد يوم 4 أكتوبر المقبل، موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للإتحاد بحضور مندوبى الأندية التابعة للإتحاد، حيث تشهد العمومية العادية مناقشة ميزانية الإتحاد والحساب الختامى فضلا عن إعتماد خطة نشاط الموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة.

فيما تشهد العمومية الغير عادية مناقشة تعديل أحد بنود اللائحة التى تتعارض مع موعد الإنتخابات و إستضافة مصر لكأس العالم 2021 ومن المقرر أن يتم وضع حجر أساس المقر الجديد للإتحاد قبل الجمعية العمومية بيوم واحد فقط بحضور أسرة اللعبة .

Advertisements

ويعد مقر إتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرح كبير يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج إستعدادا لإستقبال بطولة العالم للكبار 2021 كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب و مكتب فرعى للإتحاد الدورى و مقر للإكاديمية الأفريقية .

الجدير بالذكر أن مقر الإتحاد الجديد تم وضع حجر أساسة فى عام 2016 بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر .