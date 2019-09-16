شكرا لقرائتكم رسمياً.. الأهلي يضم نجم منتخب كندا للكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أنه جاسون ديروكو لاعب المنتخب الكندي للكرة الطائرة، وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، حيث يجري تسجيل اللاعب في قائمة الفريق.

وأكد "عبد القادر" فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الأهلى، أن التعاقد مع المحترف الكندي الدولي جاء لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية مميزة، وبعد أن طلب محمد مصيلحي المدير الفني للفريق التعاقد معه للاستمرار في المنافسة على البطولات خلال المواسم القادمة، وفي إطار جهود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تدعيم كافة الفرق الرياضية للمنافسة على الألقاب.

وكثف اللواء خالد أبوزينة المدير الإداري لفريق طائرة الأهلي رجال، اتصالاته الساعات الماضية، لإنهاء عملية التعاقد مع اللاعب وتسجيله في القائمة.