شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يدعو رئيس الوزراء لوضع حجر أساس المقر الجديد فى أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما سيوجه إتحاد كرة اليد الدعوة إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية و رؤوساء الأندية التابعة للإتحاد و عدد من أسرة اللعبة لحضور هذا الحدث الهام .
وتم وضع حجر أساس مقر الإتحاد الجديد فى عام 2016 بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر .
ووافق مجلس الوزراء مسبقا على على استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر.
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