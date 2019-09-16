شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يدعو رئيس الوزراء لوضع حجر أساس المقر الجديد فى أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو إتحاد كرة اليد الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لحضور وضع حجر أساس المقر الجديد للإتحاد بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من المسئولين على الرياضة يوم 3 أكتوبر المقبل .

كما سيوجه إتحاد كرة اليد الدعوة إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية و رؤوساء الأندية التابعة للإتحاد و عدد من أسرة اللعبة لحضور هذا الحدث الهام .

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و يعتبر مقر إتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرح كبير يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج إستعدادا لإستقبال بطولة العالم للكبار 2021 ، علاوة على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب و مكتب فرعى للإتحاد الدورى و مقر للإكاديمية الأفريقية .

وتم وضع حجر أساس مقر الإتحاد الجديد فى عام 2016 بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر .

ووافق مجلس الوزراء مسبقا على على استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر.