شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. هل يكسر ميتشو عقدة رباعية فى دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، تحديا صعبا بعد هزيمة الأبيض أمام نظيره جينيراسيون فوت السنغالى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا على استاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

سبق للزمالك المشاركة فى 21 نسخة من بطولات دورى أبطال أفريقيا، توج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، و2002، فيما حصل على وصافة البطولة مرتين عامى 1994، 216، فيما خرج مبكرًا من الدور التمهيدى 4 مرات، من بينها اثنتان هُزم خلالهما فى مباراة الذهاب ولم يتمكن من التعويض بالإياب، لذا أصبح ميتشو مُطالباً بحل العُقدة والتعويض فى مباراة الإياب أمام بطل السنغال، لاسيما فى ظل سعى الفريق الأبيض للمنافسة على اللقب هذا العام وتحقيق البطولة من أجل إسعاد جماهير ميت عقبة.

- الهزيمة الأولى أمام الهلال السودانى فى نسخة 2007

خرج الزمالك لأول مرة بعد الهزيمة فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بنسخة 2007، عندما هزم من الهلال السودانى بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب، وتعادل أمام بطل السودان بهدفين لكل فريق فى مباراة العودة.

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- الهزيمة الثانية أمام الأفريقى التونسى فى نسخة 2011

فيما ودع الزمالك منافسات دورى أبطال أفريقيا من دور الـ32 أيضًا فى نسخة 2011 بعدما هزم من الأفريقى التونسى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الذهاب، وفاز فى مباراة العودة بهدفين مقابل هدف، ليودع منافسات البطولة الأفريقية.

المرتان الأخريان اللذان خرج منهما الزمالك من دور الـ 32 بعد الهزيمة فى مباراة الإياب كانت بدايتها فى نسخة دورى أبطال أفريقيا عام 1989، وخرج الأبيض من الدور التمهيدى للبطولة أمام نادى الموردة السودانى، حيث فاز الأبيض ذهابا بهدفين مقابل هدف فى القاهرة قبل أن يودع البطولة من السودان، حيث انسحب الأبيض قبل نهاية المباراة التي كان أبناء ميت عقبة متأخرين فيها بهدف وبسبب قرارات الحكم الذى طرد إبراهيم يوسف واحتسب ضربة جزاء قام الأبيض بالانسحاب وتم استبعاد الفريق من البطولة.

وفى بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2004 فى واحدة من المفاجآت البيضاء خرج الزمالك من دور الـ32 على يد الجيش الرواندى، حيث فاز الأبيض فى مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهزم فى العودة بأربعة أهداف مقابل هدف.