شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة و"الجامعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات خلال الأسبوع المقبل، فى إطار استعدادات الاتحادين لاستضافة بطولتى العالم وأفريقيا للجامعات فى الكرة النسائية.

يأتى ذلك فى أعقاب اعتماد الجمعية العمومية للجامعات والمعاهد العليا، برئاسة الدكتور صبحى حسانين، خلال اجتماعها الخامس لنشاط الكرة النسائية فى كافة الجامعات المصرية.

وكانت سحر عبد الحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، قد ألقت كلمة فى الاجتماع شرحت خلالها أهمية اعتماد نشاط الكرة النسائية الجامعات، وهو ما أثمر عن اتخاذ هذا القرار.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حتى يوم 31 يوليو 2020.

وضمت أسماء اللجنة المؤقتة كلا من: "عمرو الجنايني، محمد فضل، أحمد عبد الله، جمال محمد علي، سحر عبدالحق".. وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المهام الخمسة للجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصرى والتى تم اعتمادها.

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وأكد الاتحاد الدولي أن هناك 5 مهام للجنة المشكلة لإدارة كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة وحتى 31 يوليو 2020 والتى جاءت كالتالى.

البند الأول: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة.

البند الثاني: مراجعة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

البند الثالث: مراجعة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

البند الرابع: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءًا على القوانين الجديدة.

البند الخامس: العمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.