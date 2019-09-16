شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة الاتحاد السكندرى" تستعد للرياضى اللبنانى فى حضور مصيلحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق سلة الاتحاد السكندرى تدريبه الصباحى بلبنان، فى إطار الاستعداد لمواجهة الرياضى اللبنانى فى منافسات قبل نهائى بطولة الحريرى الدولية الودية التى تقام مساء اليوم.

وشهد التدريب حضور محمد مصيلحى رئيس مجلس الإدارة وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وأحمد فؤاد رئيس البعثة.

من جهته طالب مصيلحى اللاعبين بالفوز فى لقاء اليوم لإسعاد جماهير الاتحاد والجماهير اللبنانية التى أشادت بأداء الفريق السكندرى.

وكان فريق الاتحاد قد تغلب على الحكمة اللبنانى والمجمع البترولي الجزائرى، ثم اختتم سلسلة انتصاراته بالتغلب على فريق بيروت.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة أحمد عادل ومحمد على ومؤمن مبارك ومحمد طه ويوسف شوشة وأحمد الصباغ وأحمد أبو العلا ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن عماد وعلى محمد ورامى إبراهيم ومايكل ديكسون وهيثم كمال ومصطفى عصام وايدجراز ، و يرافقهم أحمد مرعى المدير الفنى .

ويلتقى فى منافسات نصف نهائى البطولة أيضا فريقى هوبس اللبنانى و بيروت .

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رامى ابراهيم



احمد الصباغ



تدريب الاتحاد السكندرى



تدريب الاتحاد



تدريبات الاتحاد