اخبار الرياضه

"سلة الاتحاد السكندرى" تستعد للرياضى اللبنانى فى حضور مصيلحى.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة الاتحاد السكندرى" تستعد للرياضى اللبنانى فى حضور مصيلحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق سلة الاتحاد السكندرى تدريبه الصباحى بلبنان، فى إطار الاستعداد لمواجهة الرياضى اللبنانى فى منافسات قبل نهائى بطولة الحريرى الدولية الودية التى تقام مساء اليوم.

وشهد التدريب حضور محمد مصيلحى رئيس مجلس الإدارة وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وأحمد فؤاد رئيس البعثة.

من جهته طالب مصيلحى اللاعبين بالفوز فى لقاء اليوم لإسعاد جماهير الاتحاد والجماهير اللبنانية التى أشادت بأداء الفريق السكندرى.

وكان فريق الاتحاد قد تغلب على الحكمة اللبنانى والمجمع البترولي الجزائرى، ثم اختتم سلسلة انتصاراته بالتغلب على فريق بيروت.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة أحمد عادل ومحمد على ومؤمن مبارك ومحمد طه ويوسف شوشة وأحمد الصباغ وأحمد أبو العلا ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن عماد وعلى محمد ورامى إبراهيم ومايكل ديكسون وهيثم كمال ومصطفى عصام وايدجراز ، و يرافقهم أحمد مرعى المدير الفنى .

ويلتقى فى منافسات نصف نهائى البطولة أيضا فريقى هوبس اللبنانى و بيروت .

Advertisements
رامى ابراهيم
رامى ابراهيم

 

احمد الصباغ
احمد الصباغ

 

تدريب الاتحاد السكندرى
تدريب الاتحاد السكندرى

 

تدريب الاتحاد
تدريب الاتحاد

 

تدريبات الاتحاد
تدريبات الاتحاد

 

ديكسون مع محمد مصيلحى
ديكسون مع محمد مصيلحى

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سلة الاتحاد السكندرى" تستعد للرياضى اللبنانى فى حضور مصيلحى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا