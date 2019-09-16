شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أقوى 10 مواجهات للأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الأهلى 10 مواجهات قوية خلال مباريات الدور الأول بالدورى لموسم 2019-2020، والتى سيكون بدورها له دوراً كبيراً فى تحديد شكل المنافسة على اللقب.

ويرصد "سوبر كورة" أهم 10 مباريات للأهلى بالدور الأول، وفقا للمواعيد التى أعلن عنها اتحاد الكرة، يأتى على رأسها قمة الزمالك فى الأسبوع الرابع، ولقاء سموحة فى ضربة البداية، ثم المواجهات الجماهيرية مع الإسماعيلي والمصري والاتحاد والتى تحمل طابع خاص وأداء مثير، وأخيراً مواجهة بيراميدز والذى تفوق على الأحمر فى الدورى والكأس بالموسم الماضى.

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وكان اتحاد الكرة، قد أعلن أمس جدول مباريات الدور الأول لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019 - 2020 على ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.