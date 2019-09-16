شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أكتوبر موعداً للجمعية العمومية العادية وغير العادية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد كرة اليد، يوم 4 أكتوبر المقبل، موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية و الغير عادية للإتحاد بحضور مندوبى الأندية التابعة للاتحاد.

وتشهد العمومية العادية مناقشة ميزانية الإتحاد والحساب الختامى فضلا عن اعتماد خطة نشاط الموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة.

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بينما تشهد العمومية الغير عادية مناقشة تعديل أحد بنود اللائحة التى تتعارض مع موعد الإنتخابات و إستضافة مصر لكأس العالم 2021 ومن المقرر أن يتم وضع حجر أساس المقر الجديد للإتحاد قبل الجمعية العمومية بيوم واحد فقط بحضور أسرة اللعبة.

ويعد مقر إتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرح كبير يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021 كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب و مكتب فرعى للإتحاد الدورى و مقر للإكاديمية الأفريقية .

يذكر أن مقر الإتحاد الجديد تم وضع حجر أساسه فى عام 2016 بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر.