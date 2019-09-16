شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تسجيلات مباريات الزمالك قبل مواجهة الجمعة فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر، من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات فريق الزمالك من أجل دراستها جيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس استعدادا لمباراة السوبر المحلى التى ستجمع بين الفريقان والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب فى الإسكندرية.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني للأهلى، عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما بجانب مختلف الأمور التى سيتم الاعتماد عليها خلال اللقاء بجانب الجُمل التكتيكية.

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وكانت بعثة الأهلى قد وصلت القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية فى الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة من بينها ساعتين ترانزيت في كل من الكاميرون واثيوبيا وذلك عقب الانتهاء من مواجهة كانو سبورت الغينى، التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة.