شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة..15 حكاية سوبر..الأهلى الأكثر تتويجا..الزمالك أول من يحصد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلي والزمالك للمنافسة على أول ألقاب الموسم الجديد عندما يلتقوا يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر المصري قبل انطلاق الموسم الجديد، في مباراة صعبة في ظل طموح القطبين في تحقيق اللقب لتكون خير بداية للموسم الجديد وتتويج لموسم سابق شاق للفريقين، كما أنها بطولة من نوع خاص بين الفريقين الأحمر والأبيض.

وسبق أن التقى الأهلي والزمالك 15 مرة في السوبر المصري من قبل وإن كانت الأغلبية في التفوق بالمواجهات المباشرة للفريق الأحمر، وكان الأكثر تتويجا بلقب السوبر المحلي بفضل التفوق العددي على الأبيض، ولعل تاريخ مواجهات القطبين في السوبر المحلي.

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