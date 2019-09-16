قمصان يوضح.. ماذا طلب فايلر من لاعبي الأهلي قبل مباراة السوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف سامي قمصان، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي طلبات السويسري رينييه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر استعدادًا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي -بطل الدوري- مع الزمالك المتوج مؤخرًا ببطولة كأس مصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي قال قمصان إن فايلر قرر استئناف التدريبات في الخامسة مساء اليوم الاثنين على الرغم من عودة الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم نظرًا لضيق الوقت.

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كما طلب فايلر من اللاعبين غلق الملف الإفريقي بعد الفوز على كانو سبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما أكد على ضرورة فرض حالة من التركيز الشديد قبل المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي.

وعن مباراة السوبر قال قمصان: "مواجهة صعبة نظرًا لأنها تحظى بأهمية كبيرة للفريقين وكل فريق يسعى لتحقيق نتيجة الفوز وإضافة لقب جديد في بداية الموسم".

وأشار قمصان إلى أن الفوز الذي حققه الأهلي أمام كانو سبورت سيمثل دفعة معنوية للاعبين قبل مواجهة الزمالك.