الأهلي يرفض الراحة قبل السوبر.. وفايلر يطلب "تسجيلات" الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الاثنين استعدادًا لمباراة السوبر المحلى أمام الزمالك.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي -بطل الدوري- مع الزمالك المتوج مؤخرًا ببطولة كأس مصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.
وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة فجر اليوم الاثنين قادمة من غينيا الاستوائية بعد الفوز على كانو سبورن بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر استئناف التدريبات اليوم بدون راحة نظرا لضيق الوقت استعدادا لمباراة السوبر .
من جانبه طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس استعدادا لمباراة السوبر.
ومن المقرر أن يعقد فايلر اجتماعا مع جهازه المعاون قبل بداية المران الجماعي المقرر إقامته في الخامسة مساء لتحديد البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة، عقد عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة واسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.
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