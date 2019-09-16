تقرير بالفيديو.. تاريخ مواجهات السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في مساء العشرين من سبتمبر الجاري سيلتقي الأهلي والزمالك في مباراة تحديد بطل "السوبر" المحلي لموسم 2017/2018 في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

جرت العادة أن تقام مباريات السوبر قبل بداية الموسم الجديد، ولكن الموسم الماضي كان استثنائيًا في الكرة المصرية نظرًا لمشاركة الأندية في البطولات الأفريقية والعربية بجانب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والذي أسفر عنه تأجيل عدد كبير من المباريات المحلية (دوري- كأس بجانب مباراة السوبر) الذي انتهى بعد ما يقرب من 365 يومًا.

ومن المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل مباراة السوبر لموسم 2017/2018 بين الأهلي باعتباره بطل الدوري والزمالك المتوج بكأس مصر.

5 مباريات جمعت بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباريات السوبر المحلي خلال آخر 15 عام، وفي مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية ستقام المباراة السادسة بينهما منذ موسم 2003/2004.. فماذا فعل الفريقين؟

2003/2004

دخل الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري بينما تُوج الأهلي ببطولة كأس مصر.

الفريق الأحمر كان تحت قيادة فنية برتغالية لتوني أوليفيرا، بينما كان الزمالك تحت المظلة الفنية لفينجادا.

أقيمت المباراة على ملعب الكلية الحربية وتُوج الفريق الأحمر بالبطولة بعدما فاز على الزمالك بركلات الترجيح (3-1).

2008/2009

دخل الأهلي المباراة باعتباره بطلًا للدوري، بينما تُوج الزمالك ببطولة كأس مصر.

الأهلي كان تحت قيادة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، بينما تولى الالماني راينر هولمان قيادة الزمالك.

أقيمت المباراة على ملعب ستاد القاهرة، وفاز الأهلي بهدفين دون رد ليتوج باللقب السوبر.

2014/2015

خاض الأهلي المباراة بطلًا للدوري والزمالك بطلًا لكأس مصر.

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قاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو الأهلي من الناحية الفنية في المباراة، بينما كان حسام حسن مدربًا للزمالك.

أقيمت المباراة على ملعب ستاد القاهرة وفاز الأحمر بركلات الترجيح 5-4 بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء.

2015/2016

تُوج الزمالك ببطولتي الدوري وكأس مصر عن موسم 2014/2015 وخاض مباراة السوبر باعتباره البطل بينما خاض الأهلي المباراة باعتباره وصيفًا للزمالك.

أقيمت المباراة في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد، ودخل الفريق الأحمر تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي بينما كان جوسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا لأبناء ميت عقبة.

تُوج الأهلي بطلًا للسوبر بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

2016/2017

دخل الأهلي المباراة بطلًا للدوري، والزمالك بطلًا لكأس مصر، وأقيمت المباراة في الإمارات على ملعب محمد بن زايد.

حسام البدري كان مدربًا للأهلي، أما الزمالك فكان تحت قيادة محمد حلمي الفنية.

فاز الزمالك بركلات الترجيح 3-1 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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