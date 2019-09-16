مواجهات نارية منتظرة.. موعد والقناة الناقلة لقرعة مونديال للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تقام اليوم الإثنين، قرعة كأس العالم للأندية المقررة في قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري.

وتُنقل القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا عبر قناة Bein sports المفتوحة.

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وستقام لقاء الافتتاح بين السد القطري بطل البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

فيما ستقام قرعة للدور الثاني والتي ستضم بطل دوري أبطال آسيا والذي لم يتحدد بعد، والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، ومونتري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، والفائز في مباراة الافتتاح.

أما نصف النهائي فسيشهد على إجراء قرعة يتم من خلالها التعرف على من سيقع في مواجهة بطل كوبا ليبرتادورس والذي تم يتحدد بعد، وليفربول من الفائزين في الدور الثاني، دون أن يكون هناك إمكانية لمواجهة في تلك المرحلة بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا.