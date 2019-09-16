ميدو: خلل في تكافؤ الفرص بجدول الدوري.. ولكن لن نعترض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أبدى أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة، تحفظه على خوض مواجهة أسوان في افتتاحية مبارياته بالدوري، في تمام الثالثة عصرًا.

كما قال ميدو في تغريدة عبر تويتر: "الفارق بين مباراتي الزمالك والجونه يومين ونصف فقط في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث في حين ان فريق الجونه سيحصل على ٥ أيام راحه قبل مباراتنا

ويلتقي المقاصة في الجولة الثانية بالدوري أمام الزمالك يوم 3 أكتوبر الساعة الثامنة على ملعب السلام، فيما يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري في الاول من أكتوبر الساعة الخامسة والنصف مساءً.

Advertisements

ويصطدم المقاصة بمضيفه الجونة في الأسبوع الثالث الساعة الثالثة عصر يوم 6 أكتوبر.

واستدرك "ميدو": "رغم كل ذلك لن نعترض إيمانا منا بأن لجنة المسابقات الحالية لجنة عادلة، لن نعترض على أي شئ فيما يخص مواعيد وتواريخ المباريات حرصا منا على أن يكون عندنا دوري منظم يتوفر به العدل على جميع الفرق المشاركة به".

واختتم: "أؤمن بحيادية اللجنة التي تدير كرة القدم الآن في مصر وسنفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم للقيام بمهمتهم بنجاح".