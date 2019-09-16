أول طلبات ميتشو من جهاز الزمالك الإداري استعدادا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
طالب الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، الجهاز الإداري بالفريق بضرورة توفير أكبر عدد من التسجيلات لمباريات النادي الأهلي.
ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الجمعة 20 سبتمبر بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية بكأس السوبر.
وأفاد مراسل "يلا كورة" في نادي الزمالك، أن ميتشو طالب بضرورة تجهيز أكبر عدد من تسجيلات مباريات الأهلي لدراسة نقاط القوة والضعف.
ومن المقرر أن تعود بعثة نادي الزمالك اليوم الاثنين للقاهرة بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالي بهدفين مقابل هدف بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
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