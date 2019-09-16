خريطة الدوري.. 16 استادًا بـ7 محافظات.. وملاعب لن تستضيف الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا عن ملاعب ومواعيد مباريات الدوري الأول من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020.

حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات، شدد على أنه تم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، وألمح الى أن أي تعديل سينحصر في 3 حالات من بينها طلب الأمن تغيير ملعب أحد المباريات.

ملاعب الدوري

القاهرة: استاد القاهرة – الكلية الحربية – الدفاع الجوي – السلام – جهاز الرياضة العسكري – بتروسبورت – المقاولون العرب.

الإسكندرية: استاد الاسكندرية – الجيش ببرج العرب – المكس.

ملاعب أخرى: الجيش بالسويس – نادي طنطا – غزل المحلة – الجونة – أسوان – الإسماعيلية.

الملاعب وفقا للأندية

استاد القاهرة: الأهلي – الزمالك.

الكلية الحربية: نادي مصر.

الدفاع الجوي: بيراميدز

السلام: الانتاج الحربي – مصر المقاصة.

جهاز الرياضة العسكري: طلائع الجيش.

بتروسبورت: انبي – وادي دجلة.

المقاولون (الجبل الأخضر): المقاولون.

الإسكندرية: الاتحاد – سموحة.

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المكس: حرس الحدود.

الإسماعيلية: الإسماعيلي.

الجيش بالسويس: المصري.

نادي طنطا: طنطا.

أسوان: أسوان.

الجونة: الجونة.

المباريات الاستثنائية

وكشف جدول الدوري، عن أن هناك بعض الملاعب لن تستضيف مباريات الأهلي والزمالك، مثل نادي طنطا وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب.

ولن يستضيف ملعب الإسماعيلية مباراتي فريق النادي الإسماعيلي مع الأهلي والمصري البورسعيدي، وستقام المباراتين بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الزمالك والمصري في الدور الأول من تنظيم الزمالك وبالتالي تأكد أنها لن تقام في القاهرة أو ملعب الجيش بالسويس.

الأهلي سيلعب مبارياته قبل العودة لملعب استاد القاهرة على ملعب استاد السلام، بينما يلعب الزمالك في بتروسبورت.

وتقرر أن يستضيف ملعب استاد غزل المحلة وبترو سبورت مباريات طنطا الصاعد حديثا للدوري الممتاز والمقاولون العرب على الترتيب مع الأهلي والزمالك.

استاد الجيش بالسويس سوف يكون ملعبا للطلائع الجيش عند مواجهة الأهلي والزمالك بالدوري بدلا من استاد جهاز الرياضة العسكري.

نادي سموحة سوف يلعب بعض مبارياته بملعب استاد الإسكندرية، والبعض الأخر بملعب استاد الجيش ببرج العرب.

ووفقا لجدول الدور الأول، لن يخرج المصري من ملعب استاد الجيش بالسويس، إلا عندما يُلاقي الأهلي والزمالك والإسماعيلي في برج العرب.