منتقدًا اتحاد الكرة.. المصري: نقف وراء المنتخب ولكن سنتعرض للضرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري، أن الفريق البورسعيدي سيعاني، الفترة المقبلة، في حالة تم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني الأول، لافتًا إلى أن تأخر اتحاد الكرة في الإعلان عن اسم المدير الفني سيضر بالفريق.

يُعد إيهاب جلال، مدرب المصري، أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، لكن اتحاد الكرة لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن اسم مدرب الفراعنة.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال الخولي: "اتحاد الكرة سبق أن عقد جلسة مع إيهاب جلال، وتم الاتفاق على كافة الأمور باستثناء الجهاز المعاون".

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وأضاف نائب رئيس المصري: "تحدثت مع جلال خلال الفترة الماضية وأخبرني بتمسكه بجهازه المعاون".

وتابع: "نعيش حالة من عدم الاستقرار داخل النادي المصري يتحمل مسئوليتها اتحاد الكرة. كلنا نقف خلف منتخب مصر، ولكننا نمثل اسم مصر أيضًا، مثل الأهلي والزمالك. إن تأخر الإعلان أضر بنا".

وعن البدائل المتاحة لخلافة إيهاب جلال في تدريب المصري قال الخولي: "أكيد هناك عدة بدائل تم طرحها، مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا طارئا، خلال الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي".

وأتم الخولي قائلًا: "جلال حصل على مقدم تعاقد مع المصري، وبالتأكيد سيتم تسوية تلك الأمور مع اتحاد الكرة".