قمصان يؤكد صعوبة المواجهة أمام الزمالك

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة المواجهة المقبلة أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري، مشيرا إلى أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة للفريقين وكل يسعى لتحقيق نتيجة الفوز وتحقيق لقب جديد في بداية الموسم .
أشار قمصان إلى أن الفوز الذي حققه فريق الأهلي أمام كانو سبورت مساء السبت الماضي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطالإفريقيا يمثل دفعه معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في لقاء السوبر، ولكن تبقى مباريات القمة لها حسابات خاصة بصرف النظر عن كل شيء وتاريخ مباريات الفريقين يشهد بذلك.
أضاف أن الأهلي سيواصل تدريباته، اليوم الاثنين، بدون راحة رغم رحلة الطيران الشاقة من غينيا الاستوائية للقاهرة, بعد قراررينيه فايلر المدير الفني للفريق بمواصلة التدريبات على الفور نظرا لضيق الوقت وأهمية المباراة المقبلة.
قال قمصان إن هناك حالة من التركيز الشديد في الجهاز الفني واللاعبين والجميع يعلم مدى أهمية المباراة المقبلة خاصة أنها مباراة بطولة والفوز بها يمثل الكثير للفريق في بداية الموسم الجديد. ولفت إلى أن الجهاز الفني عقد اجتماعا مع اللاعبين فور انتهاء مباراة كانو سبورت طالبهم فيه بضرورة غلق الملف الافريقي , والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي.
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