الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للسوبر

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم استعدادًا لمباراة السوبر المحلى المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.
وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالناديالأهلي إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت أكثر من 12 ساعة تخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وأثيوبيا.
وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر استئناف التدريبات اليوم بدون راحة نظرا لضيق الوقت استعدادا لمباراة السوبر .
وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت الغيني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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