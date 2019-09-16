اخبار الرياضه

كريستيانو رونالدو يكشف عن حلم والدته ويقرر الزواج من جورجينا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشف النجم البرتغالي ، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن حلم والدته، وقرر الزواج من صديقته جورجينا رودريجيز.

 نقلت صحيفة "آس" الإسبانية لقاء رونالدو التلفزيوني، قائلة: "اللاعب أعلن اقترابه من اتخاذ قرار زواجه من

صديقته جورجينا، عارضة الأزياء الإسبانية، صاحبة الـ25 سنة، وهي أم لثلاثة من أولاده الأربعة، ولم يتخذ الثنائي قرار الزواج حتى الآن".

 قال رونالدو: "سنكون متزوجين يومًا ما، بالتأكيد إنه حلم أمي، كذلك في يوم ما لمَّ لا؟"، مضيفًا: "جورجينا ساعدتني كثيرًا. بالطبع أنا أحبها".

 اختتم قائلًا: "إنها أم أطفالي، وأنا شغوف بها، كما تعلمون، إنه لشيء رائع، هي صديقتي لدينا محادثات، أفتح القلب لها فتفتح القلب لي".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يكشف عن حلم والدته ويقرر الزواج من جورجينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا