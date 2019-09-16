كريستيانو رونالدو يكشف عن حلم والدته ويقرر الزواج من جورجينا

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن حلم والدته، وقرر الزواج من صديقته جورجينا رودريجيز.

نقلت صحيفة "آس" الإسبانية لقاء رونالدو التلفزيوني، قائلة: "اللاعب أعلن اقترابه من اتخاذ قرار زواجه من

صديقته جورجينا، عارضة الأزياء الإسبانية، صاحبة الـ25 سنة، وهي أم لثلاثة من أولاده الأربعة، ولم يتخذ الثنائي قرار الزواج حتى الآن".

قال رونالدو: "سنكون متزوجين يومًا ما، بالتأكيد إنه حلم أمي، كذلك في يوم ما لمَّ لا؟"، مضيفًا: "جورجينا ساعدتني كثيرًا. بالطبع أنا أحبها".

اختتم قائلًا: "إنها أم أطفالي، وأنا شغوف بها، كما تعلمون، إنه لشيء رائع، هي صديقتي لدينا محادثات، أفتح القلب لها فتفتح القلب لي".