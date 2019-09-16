محمد الخولي: الجهاز المعاون "العقبة" لإتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال

أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر.

وقال الخولي خلال مداخلة تليفونية

ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد : "بالفعل هناك حديث بين مسئولين من اتحاد الكرة وإيهاب جلال لتدريب منتخب مصر الفترة القادمة، لكن يبقى الوضع كما هو عليه".

وأكمل : "الجهاز المعاون هو العقبة الوحيدة التي تؤجل اتمام التعاقد مع إيهاب جلال، وهناك خلافا بينه وبين مسئولي اتحاد الكرة حول هذا الأمر".