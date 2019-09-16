أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر.
وقال الخولي خلال مداخلة تليفونيةببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد : "بالفعل هناك حديث بين مسئولين من اتحاد الكرة وإيهاب جلال لتدريب منتخب مصر الفترة القادمة، لكن يبقى الوضع كما هو عليه".
وأكمل : "الجهاز المعاون هو العقبة الوحيدة التي تؤجل اتمام التعاقد مع إيهاب جلال، وهناك خلافا بينه وبين مسئولي اتحاد الكرة حول هذا الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الخولي: الجهاز المعاون "العقبة" لإتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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