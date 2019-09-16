عادل مصطفى يكشف حقيقة ترشيحه للعمل بمنتخب مصر

أكد عادل مصطفى، المدرب العام لمصر المقاصة، أنه لم يحدث تواصل معه من اللجنة الخماسية لكي يكون ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش : "جميع وجهات النظر حول اختيار المدربين صحيحة، فالمعايير تختلف لكن بكرة القدم لا يوجد

شيئا خاطئ، من الممكن أن أرجح مدرب يملك خبرات، وآخر يرى بأن عقلية المدرب هي الأنسب".

وعن مصر المقاصة: "نستعد بشكل جيد لانطلاق الدوري المصري، متفائل بالتعاقدات الجديدة بالفريق".