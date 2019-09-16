بالفيديو .. رونالدو يذرف الدموع بحرقة في لقاء تليفزيوني

ذرف النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، الدموع بحرقة في لقاء تليفزيوني، بعد مُشاهدته للقطات لوالده الراحل يراها لأول مرة.

وقام مُقدم البرامج البريطاني الشهير بيير مورغان لقطات فيديو تعود سنة 2005 لوالد رونالدو الراحل، خوسيه دينيس أفييرو، تحدث فيها بفخر عن ابنه رونالدو، وهو الأمر الذي جعل النجم السابق لنادي ريال مدريد يذرف الدموع بحرقة، مؤكدا أنه لم يسبق له مشاهدة ذلك الفيديو.

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وتحسر رونالدو بحرقة كبيرة لأن والده المتوفي بإدمان الكحول لم يتمكن من مشاهدته وهو يصل إلى قمة المجد.