رياضة | 15 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر فى البطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف

وقع اختيار اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين على 15 لاعبا ولاعبة لتمثيل مصر فى البطولة العربية للناشئين والسيدات للجولف التى ستقام بملاعب جولف دريم لاند بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجارى بمشاركة 10 دول عربية .

جاء الاختبار بناء على التصفيات التى اجراها اتحاد الجولف واستمرت على مدار 6 جولات شارك فيها كل اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب حيث اختير اصحاب افضل النتائج .

ويمثل مصر فى منافسات السيدات كل من دينا ابو العلا وامينة الحلوانى وحنان ادريس بينما يتكون فريق 18 عاما من يوسف عمرو وادم الشامى وحسن عز الدين وإبراهيم الجزايرلى.

ويضم فريق 15 عاما كل من اسماعيل ابو العطا وبلال كريمة وعمر المهدى ومحمد ابو العلا الشقيق الاصغر للاعبة منتخب السيدات دينا ابو العلا ولاعبنا المحترف عيسي ابو العلا.

اما فريق 13 عاما فيتكون من رانى الطويل وتيمور ربيع وعلى سلامة اصغر لاعبى المنتخب 10 سنوات بالاضافة الى محمد الديب.

وظهر على سلامة بمستوى طيب خلال التصفيات بعدما استعد جيدا حيث قضى شهرين فى معسكر تدريب خارجى اختتمه بالمشاركة فى بطولة فينسيا الدولية بإيطاليا التى تعد واحدة من اقوى البطولات الدولية لناشئي الجولف فى اوربا .

ويخوض منتخب مصر تحت 13 عاما تحديا خاصا فى البطولة العربية لاسيما وانها المرة الاولى التى يكون فيها مسابقة لتلك المرحلة السنية على المستوى العربى بعدما قرر الاتحاد العربى للعبة اقامتها بهدف توسيع قاعدة الناشئين فى كل الدول العربية .

ومن ناحية أخرى تستضيف مصر يومى 20 و 21 سبتمبر الجارى بطولة الماسترز الدولية الاولى لناشئي وناشئات وشباب الجولف والتى ينظمها اتحاد الجولف بالتعاون مع تنظيم فعاليات الجولف الإماراتية .