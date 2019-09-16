رياضة | السد والنصر السعودي.. أوفيني يزور معسكر الدوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السد والنصر السعودي.. أوفيني يزور معسكر الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص البرازيلي برونو أوفيني لاعب الفريق الأول لكرة القددم بنادي الوكرة القطري على زيارة معسكر النصر السعودي؛ بالدوحة دعما لهم، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع فريق السد القطري؛في لقاء الإياب لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاءت زيارة لاعب الوكرة لمعسكر الزعيم؛ لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين؛ خاصة أنه لعب بين صفوف الفريق النصراوي قبل الرحيل إلى الوكرة القطري.

ونشرت صفحة النصر السعودي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ مقطع فيديو بتواجد اللاعب؛ داخل المعسكر؛ حيث تم استقباله بحفاوة كبيرة وظهرت سعادة بالغة على لاعبي الفريق لرؤية برونو الذي ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بالدوري العام الماضي.

وظهر برونو في الفيديو وهو يؤازر اللاعبين ويفع قميص النصر، رسالة إلى الفريق بدعمه وتعهد بتشجيعه للفوز في المباراة والسير نحو اللقب.

ولعب أوفيني؛ داخل صفوف النصر؛ قادماً من نابولي الإيطالي عام 2016، وشارك في حصول النصر على لقب الدوري الموسم الماضي، قبل أن ينهي عقده مع النصر وينتقل للوكرة القطري مطلع الموسم الجاري.

وتنتظر جماهير الكرة السعودية اليوم الاثنين بفارغ الصبر وذلك من أجل متابعة مباراة فريقهم والضلع السعودي الأول في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم فريق نادي النصر والذي يلاقي فريق نادي السد القطري على أرضية ملعب إستاد جاسم بن حمد بالدوحة.

وفي مباراة الذهاب نجح العالمي في تحويل تأخره بهدف واحد مقابل لا شيء للفوز بهدفين في العاصمة الرياض ليضع بذلك قدماً في الدور نصف النهائي ويحتاج إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل ضرب موعد مع الفائز من إتحاد جدة والهلال في المباراة التي تقام بينهما الثلاثاء لحساب مباريات الدور ذاته.

وكان كلاسيكو الكرة السعودية بين إتحاد جدة والهلال قد إنتهى سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما في جدة ما يجعل الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام هوية المتأهل خاصةً وأن كلا فريق يتوفر على نفس الحظوظ في العبور للدور ما قبل النهائي .

وفي الحالة التي سينجح فيها النصر في تخطي عقبة فريق نادي السد والوصول للدور نصف النهائي ومقابلة الفائز من اتحاد جدة والهلال ستكون مباراة نصف النهائي سعودية خالصة الأمر الذي يمنح المملكة مقعد في الدور النهائي للبطولة القارية.

روي فيتوريا: سنتخطى السد وقدومنا لقطر من أجل التسجيل

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وفي نفس السياق أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي النصر أن مواجهة فريق نادي السد اليوم الاثنين في إياب الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا بمثابة واحد من التحديات الحقيقية خاصةً وأن الفريق القطري سيلعب وسط جماهيره.

في المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة أكد فيتوريا أن المباراة ستكون صعبة للغاية والسبب في ذلك أن السد يتوفر على بعض اللاعبين المميزين أمثال حسن الهيدوس ومدير فني كبير بحجم الدولي الإسباني تشافي هيرنانديز.

وتابع: "قمنا بتحضير وتجهيز جميع اللاعبين للمباراة بالصورة اللازمة والمناسبة لواحدة من أهم المباريات التي سيخوضها الفريق ونتمنى أن ينجح الفريق في إظهار قدرته من أجل العودة ببطاقة التأهل والعبور للدور نصف النهائي.

وبسؤاله عن جاهزية الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله قال أن اللاعب جاهز للمشاركة في المباراة بصورة طبيعية وجئنا من أجل تسجيل الكثير من الأهداف في قطر والدفاع عن حظوظنا في الفوز دون النظر إلى اللقاء الأول الذي أقيم في السعودية.

وأنهى أن جماهير العالمي تنتظر من اللاعبين الوصول للدور نصف النهائي والفوز بالبطولة من أجل العبور إلى بطولة كأس العالم للأندية.

مدرب السد يتحدى النصر ويعد الجماهير بالتأهل لنصف النهائي

شدد عبد الله البريك مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد على أن التحضيرات التي إستعد بها فريقه لمباراة النصر مرت على ما يرام دون حدوث إصابات لأي من اللاعبين.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها البريك لموقع النادي القطري أن الثقة كبيرة في الجميع وقدرة كل لاعب على تقديم مستوى مميز.

وأضاف أن المباراة صعبة للغاية لكن كرة القدم لا تتوفر على أي أمور مستحيلة في عالم الساحرة المستديرة وثقة كبيرة في الوصول للمشهد ما قبل النهائي.

ونوه أن اللقاء سيكون أكثر صعوبة من المباراة الأاولى خاصة وأنها حاسمة في طريق الفريق خلال الموسم الجاري.

ويلتقي السد النصر؛ مساء اليوم على ملعب حمد بن جاسم بالدوحة؛ في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا؛ علما بأن مواجهة الذهاب انتهت للزعيم بهدفين مقابل هدف وحيد.