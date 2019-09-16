رياضة | طلب عاجل من رينيه فايلر قبل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب عاجل من رينيه فايلر قبل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فاير طلب من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس استعدادا لمباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بإستاد الجيش في برج العرب.

ويعقد الجهاز الفني عدة محاضرات فنيه مع اللاعبين لشرح طريقة واسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما .

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد وصلت القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة من بينها ساعتين ترانزيت في كل من الكاميرون واثيوبيا.

قرار متعب من رينيه فايلر لنجوم الأهلي قبل السوبر

رفض رينيه فايلير المدير الفني للأهلي فكرة الراحة عقب العودة من غينيا الاستوائية وذلك استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.

Advertisements

ووضع رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي برنامجًا استثنائيًا للاعبين بداية بالتدريب علي ملعب التتش بالجزيرة اليوم استعدادًا للزمالك.

وعادت بعثة الأهلي من غينيا الاستوائية فجر اليوم الإثنين بعد الفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعيد ثنائي القوة الضاربة أمام الزمالك في السوبر المصري

تأكدت جاهزية جيرالدو ورامى ربيعة ثنائي الأهلي لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل.

وأصبح جيرالدو جاهزًا بعد الإصابة التي تعرض لها في كتهف لن تعيقه عن المشاركة فى مباراة السوبر بينما تعافى رامى ربيعة بشكل تام من إصابته