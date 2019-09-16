رياضة | كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاثنين قرعة بطولة كأس العالم للأندية وذلك لمعرفة المباريات والمواجهات التي تشهدها النسخة الحالية والخاصة بالعام 2019.

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة في مدينة زيوريخ السويسرية مقر الفيفا بمشاركة عدد من نجوم الكرة العالمية مثل مايكل أوين وغيره من النجوم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز اللقطات واللمحات التي ستحدث في قرعة اليوم والفرق المتأهلة.

تاريخ البطولة

تعتبر تلك النسخة هي السادسة عشر التي تقام في تاريخ كأس العالم للأندية وستشهد مشاركة أبطال ستة قارات بجانب وجود فريق من قطر وهو نادي السد.

وتم إسناد مهمة تنظيم البطولة لدولة العنابي للمرة الأولى هذا العام وستجرى القرعة قبل أكثر من شهرين على إنطلاق النسخة الحالية.

موعد إنطلاق نسخة كأس العالم للأندية الجارية

وقررت اللجنة المنظمة أن تبدأ البطولة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2019 وستكون في الفترة من يوم الحادي عشر حتى الحادي والعشرين.

الفرق المشاركة

تأكد بشكل رسمي مشاركة خمسة فرق في البطولة وهم الترجي الرياضي التونسي والذي حسم تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بصورة رسمية.

حيث قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " إعتبار الترجي حاملاً للقب بعد إنتهاء الأزمة التي كانت تدور حول أحقية أبناء باب سويقة باللقب.

وكان نهائي دوري الأبطال الأفريقي قد شهد جدلاً واسعاً للغاية بعد غياب تقنية الفيديو المساعد ما أدى لإنسحاب الفريق المغربي الوداد وتم إعلان الترجي فائزاً للقب.

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وبجانب بطل أفريقيا يشارك السد القطري بصفته بطل البلد المنظم وفريق نادي هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بصفته بطل أوقيانوسيا.

وتشهد بطولة العام الجاري مشاركة فريق نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية " الكونكاكاف ".

وسيتحدد هوية باقي الفرق التي ستكمل عقد المتأهلين للبطولة بعد نهاية كأس ليبرتادوريس يوم 23 نوفمبر القادم لمعرفة بطل أمريكا الجنوبية.

فيما سيتم تحديد الطرف الذي سيشارك من قارة آسيا يوم 24 نوفمبر ليتم التوقف على الستة أندية التي ستشارك بجانب صاحب البلد المنظم.

قواعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية

يمنع الأتحاد الدولي لكرة القدم أن يقع فريقين من نفس البلد في مواجهة واحدة الأمر الذي يعني أنه في حال تتويج فريق يتبع نفس البلد المنظم سيشارك وصيفه.

وفي حالة نجح فريق نادي السد في الحصول على لقب دوري أبطال آسيا سيشارك وصيفه في البطولة القارية وليس وصيف الدوري لعدم تواجد فريقين من نفس الدولة.

جدول مباريات البطولة

أولى مباريات البطولة ستكون بين السد القطري مع هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا فيما ستحدد القرعة باقي مباريات الدور الثاني بين أربعة فرق وهم أبطال آسيا وأفريقيا وفريق مونتيري المكسيكي والفائز من اللقاء الافتتاحي.

وستجرى أيضاً قرعة الدور نصف النهائي لمعرفة الفريق الذي سيواجه ليفربول الإنجليزي حامل لقب التشامبيونزليج وبطل أمريكا الجنوبية وستتحدد تلك الفرق من بين الفائزين من اللقاء رقم 2 واللقاء رقم 3 بعد أن تحددهم القرعة.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية كاملاً

11 ديسمبر : لقاء الإفتتاح بين السد وهينجين سبورت

14 ديسمبر : ستحدده القرعة

17 ديسمبر : لقاء تحديد المركز الخامس " الخاسر من اللقاء الافتتاحي واللقاء الثاني.

17 ديسمبر : نصف النهائي " بطل أمريكا الجنوبية يلاقي الفائز من المباراة الثانية والثالثة "

18 ديسمبر : نصف النهائي الثاني " الفائز من المباراة الثانية والثالثة مع ليفربول "

21 ديسمبر : تحديد المركز الثالث " الخسار من المباراة الخامسة والسادسة "

21 ديسمبر : النهائي " الفائز من المباراة الخامسة والسادسة "

