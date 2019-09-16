رياضة | Top Talentsيواصلون برنامج المعايشة والدورة الدولية بهولندا وأسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Top Talentsيواصلون برنامج المعايشة والدورة الدولية بهولندا وأسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل لاعبي بعثة وزارة الرياضة "المشروع الوطني للموهوبين" Top Talents والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص للشركة المصرية الهولندية أفريكانو سيمو سبورت "برنامج المعايشة والدورة الدولية الودية للموهوبين بهولندا وأسبانيا.

وبدأ فريق الموهوبين Top Talents أولى مبارياته بالدورة الدولية للموهوبين بهولندا بلقاء فريق "اف سي آندهوفن" ويستأنف لقاءته اليوم الأثنين بلقاء فريق نادى"سي اس ميفانو" فيما يخوض باقي مبارياته مع فرق أندية "سي في سوميرين"، " سبارتا"، "بي اس في" في المراحل السنية المختفلة وذلك بحضور عدد من وكلاء اللاعبين بالاتحاد الأوروبي.

ويخضع ١٠ لاعبين من الموهوبين لبرنامج معايشة بنادى "الكوركون" بأسبانيا يشاركون خلالها في مباريات مع نادي "ليجانيس الأسباني ".

وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت المشروع الوطني لرعاية الموهوبين في كرة القدم Top Talents، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي للمرحلة السنية من 10 - 18عام "لإختيار أفضل 40 لاعب موهوب على مستوي مراكز شباب الجمهورية للمرحلة العمرية من 10-18 سنة، منهم 30 لاعب في المرحلة العمرية من 16-18 سنة للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا، 10 لاعبين للمرحلة العمرية من 10-15 سنة لقضاء فترة معايشة كاملة مع فرق أوروبية في نفس المرحلة العمرية على نفقة الشركة، وتم إقامة الاختبارات بجميع محافظات مصر في المرحلة الأولى من المشروع

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وأُقيمت تصفيات المرحلة الثانية بمركز شباب الساحل بالقاهرة، فيما أُقيمت المرحلة الثالثة بمركز شباب الجزيرة.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان قد التقى مع موهوبي المشروع الوطني Top Talents في كرة القدم،

وأكد "صبحي" أن مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم نتاج ثمار الرؤية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة في انتقاء أفضل العناصر الموهوبة والمميزة بدنيا ومهاريا في كرة القدم ورعايتهم لإعداد أجيال جديدة واعدة من المواهب في كرة القدم، ويأتي المشروع ضمن حزمة من المشروعات القومية التي تتبناها الوزارة لإكتشاف الموهوبين في شتى المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن القيادة السياسية للدولة تولي اهتمام وعناية خاصة بإنتقاء أفضل المواهب الرياضية القادرة على تحقيق البطولات ورفع علم مصر على منصات التتويج المختلفة قاريًا ودوليًا وعالميًا مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدًا في دعم المشروعات الخاصة بإكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب الرياضية.

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