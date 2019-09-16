رياضة | تاريخ دوري أبطال أوروبا ينتظر أنسو فاتي

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في حالة ظهور انستو فاتي لأول مرة في دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء ، فسيصبح أصغر لاعب في برشلونة يفعل ذلك منذ 16 عامًا و 351 يومًا.

لقد لعب مع برشلونة أول مباراة له في الدوري الأسباني وأحرز هدفه الأول في نادي فالنسيا بالكامب نو، كان يحتاج فقط إلى دقيقتين لفتح التسجيل ، قبل تقديم المساعدة لهدف فرانك دي يونج.

تم استبداله بـ لويس سواريز بنصف ساعة للذهاب وأصبح حديث البلدة في إسبانيا، معلنًا ترشيحه لمباراة بداية ضد دورتموند.

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إذا قرر فالفيردي استخدامه في سينجال بارك، فاتي سيحل على بوجان كريتكيتش الذي ظهر لأول مرة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا في 17 عامًا و 22 يومًا ضد ليون في 2007.

سجل المنافسة ، مع ذلك ، ينتمي إلى سيليستين بابايارو الذي لعب مباراته الأولى في المسابقة التي تبلغ من العمر 16 عامًا وشهرين و 25 يومًا لصالح أندرلخت ضد ستيوا بوخارست.

سيتغلب فاتي على مهاجم أولمبياكوس بيتر أوفوري كواي ، الذي احتفل بأول هدف له في دوري أبطال أوروبا في 17 و 195 يومًا. لاعب غورنيك زابرزي يعود في 13 نوفمبر 1963.