رياضة | كهرباء الإسماعيلية يستضيف طهطا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهرباء الإسماعيلية يستضيف طهطا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل نادي كهرباء الإسماعيلية فريق طهطا اليوم علي ملعب الكهرباء في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد

ودخل طهطا معسكر بالإسماعيلية منذ ثلاث ايام وخاض لقاء ودي واحد أمام الشهداء وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

بينما خاض كهرباء الإسماعيلية العديد من الوديات منها أمام الإسماعيلي وخسر بهدفين دون رد وواجه المصري البورسعيدي وخسر بهدفين لهدف وواجه ديرب نجم وفاز بثلاثية نظيفة واستقبل دكرنس وتعادل سلبيا وواجه بتروجيت وخسر بهدفين دون رد واستقبل منتخب السويس وخسر بثلاثية مقابل هدفين

هذا وقد دعم كهرباء الإسماعيلية صفوفه بالعديد من اللاعبين امثال احمد الصغير من ابو حماد وأحمد العايدي من القنطرة غرب وأحمد توتوس من الشهداء ومحمد كاريكا من بلدية الاسماعيلية ومصطفي يسري تريزيجيه من دمياط واسامة نجيب حارس مرمي الشرقية للدخان الاسبق ومحمد بيبو لاعب بلدية الاسماعيلية

وقد انتقل مهاجم الفريق مصطفي صفوت من صفوف كهرباء الإسماعيلية الي نادي انبي بداية الموسم بعد مطالبة من علي ماهر بضم اللاعب لصفوف الفريق البترولي

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ويضم الجهاز الفني لكهرباء الإسماعيلية أحمد كمال المدير التنفيذي لنادي الكهرباء، سيد سيكا مدير الكرة ، رمضان عبدالله مدير فني ، وليد صلاح مدرب عام ، خالد عزب مدرب حراس مرمى ،بغدادي كمال مدير اداري ،احمد الصغير إداري ، د حسام فكري طبيب ، محمد عثمان اخصائي إصابات ملاعب ، عبد النبي و احمد و هاني عمال مهام