رياضة | كهرباء الإسماعيلية يستضيف طهطا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهرباء الإسماعيلية يستضيف طهطا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستقبل نادي كهرباء الإسماعيلية فريق طهطا اليوم علي ملعب الكهرباء في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد
ودخل طهطا معسكر بالإسماعيلية منذ ثلاث ايام وخاض لقاء ودي واحد أمام الشهداء وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق
بينما خاض كهرباء الإسماعيلية العديد من الوديات منها أمام الإسماعيلي وخسر بهدفين دون رد وواجه المصري البورسعيدي وخسر بهدفين لهدف وواجه ديرب نجم وفاز بثلاثية نظيفة واستقبل دكرنس وتعادل سلبيا وواجه بتروجيت وخسر بهدفين دون رد واستقبل منتخب السويس وخسر بثلاثية مقابل هدفين
هذا وقد دعم كهرباء الإسماعيلية صفوفه بالعديد من اللاعبين امثال احمد الصغير من ابو حماد وأحمد العايدي من القنطرة غرب وأحمد توتوس من الشهداء ومحمد كاريكا من بلدية الاسماعيلية ومصطفي يسري تريزيجيه من دمياط واسامة نجيب حارس مرمي الشرقية للدخان الاسبق ومحمد بيبو لاعب بلدية الاسماعيلية
وقد انتقل مهاجم الفريق مصطفي صفوت من صفوف كهرباء الإسماعيلية الي نادي انبي بداية الموسم بعد مطالبة من علي ماهر بضم اللاعب لصفوف الفريق البترولي
ويضم الجهاز الفني لكهرباء الإسماعيلية أحمد كمال المدير التنفيذي لنادي الكهرباء، سيد سيكا مدير الكرة ، رمضان عبدالله مدير فني ، وليد صلاح مدرب عام ، خالد عزب مدرب حراس مرمى ،بغدادي كمال مدير اداري ،احمد الصغير إداري ، د حسام فكري طبيب ، محمد عثمان اخصائي إصابات ملاعب ، عبد النبي و احمد و هاني عمال مهام
هذا ويدخل الفريق معسكر مغلق السبت بالإسكندرية لمدة أسبوع يتخلله عدد من المباريات لم يعلن عنها بعد
الجدير بالذكر أن كهرباء الاسماعيلية كان قاب قوسين أو أدني من التأهل لدورة الترقي الموسم الماضي ولكن الشرقية صعدت كأول المجموعة السابعة بالقسم الثالث
وتتضم مجموعة كهرباء الإسماعيلية هذا الموسم أندية الاسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط
مجموعات القسم الثالث للموسم الجديد
وتواجد كهرباء الإسماعيلية في المجموعة السابعة صحبة بو صوير وأبو شحاته وبلدية الاسماعيلية والشهداء وبورتو السويس والنوبة وغزل السويس وسماد السويس و بورفؤاد ورأس البر ودمياط وغزل دمياط ومركز شباب ميت الخولي