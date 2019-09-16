رياضة | ضربة قاضية لباريس سان جيرمان قبل مباراة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لباريس سان جيرمان قبل مباراة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة بإصابة أهم لاعبي الفريق في التشكيلة الرئيسية، قبل موقعة ريال مدريد الإسباني المنتظرة، في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن باريس سان جيرمان سيفتقد لخدمات الثنائي الهجومي المتمثل في الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وزميله الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ومن المنتظر أن يفتقد النادي الباريس لخدمات مبابي في مباريات ريال مدريد، نظرًا لعدم اكتمال شفاءه تماما من الإصابة التي لحقت به أمام نظيره تولوز، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.

كما يعاني نادي العاصمة الفرنسية من غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لمدة 3 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على خلفية تصريحاته ضد حكم مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن إطار الدور ثمن النهائي لبطولة الموسم الماضي وذلك في المباراة التي انتهت فوز اليونايتد بنتيجة 3/1، وذلك على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي ووسط جماهيره العريقة، ليتأهل يودع النادي الباريسي المنافسات مبكرًا رغم فوزه على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر بهدفين نظيفين.

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وشن النجم البرازيلي هجومًا شرسًا على حكم المباراة عقب مباراة فريقه مع اليونايتد، ليقرر الاتحاد حينها ايقاف 3 مباريات، مما يؤكد غيابه عن مباراة الملكي، الأمر الذي يجعل توماس توخيل، المدير الفني للنادي الباريسي في حيرة من أمره في ظل غياب نجومه.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة يوم 18 سبتمبر الجاري، المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ونظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب "حديقة الأمراء، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

توقيت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تنطلق المباراة بين النادي الباريسي ونظيره الميرنجي، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.