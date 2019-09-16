رياضة | مختاريان يتألق مع روما أمام ساسولو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مختاريان يتألق مع روما أمام ساسولو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل مهاجم أرسنال الإنجليزي هنريخ مخيتاريان أول أهدافه عندما فاز فريق روما على ساسولو 4-2 في الدوري الإيطالي.

أحرز الدولي أرمينيا هدف فريقه الثالث بضربة منخفضة بعد رأس بريان كريستيانت من تسديدة من إدين دزيكو التي وضعت روما في السيطرة.

جعل الانتهاء من جوستين كلويفرت مؤلفة من 4-0 وعلى الرغم من أن دومينيكو بيراردي ضرب هدفين لساسولو ، إلا أنه كان متأخرا جدا بعد فوات الأوان.

Advertisements

وكان الفوز الأول لروما في هذا الموسم.

ويحتل المركز السابع برصيد خمس نقاط بعد فوزه وتعادلان من مبارياته الثلاث حتى الآن.