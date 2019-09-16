رياضة | رينيه فايلر يستعد للزمالك بـ"قرار متعب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يستعد للزمالك بـ"قرار متعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رينيه فايلير المدير الفني للأهلي فكرة الراحة عقب العودة من غينيا الاستوائية وذلك استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.

ووضع رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي برنامجًا استثنائيًا للاعبين بداية بالتدريب علي ملعب التتش بالجزيرة اليوم استعدادًا للزمالك.

وعادت بعثة الأهلي من غينيا الاستوائية فجر اليوم الإثنين بعد الفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة القادم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في بطولة كأس السوبر المصري، في مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية حول العالم.

وكان الأهلي قد تغلب على نظيره كانو سبورت الغيني 2-0 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما خسر الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1 في نفس الدور بالبطولة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك وعن مكان إقامتها فى الدورى الجديد 2019_2020.

وسيلعب الأهلى والزمالك فى الدور الأول ضمن مباريات الجولة الرابعه وفى الأسبوع الحادى والعشرين فى الدور الثانى.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طريق رئيس لجنة المسابقات الجديد حسام الزناتى الذى تولى المهمة خلفاً لعامر حسين عن جدول مواعيد مباريات الدورى العام للدور الأول بعد أن تم إجراء القرعة حلال الأيام الماضية لموسم 2018_2019 والذى سينطلق يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020.

وتقرر أن يستضيف النادى الأهلى نظيره نادى الزمالك يوم 19 أكتوبر القادم على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة مساءاً.

الأهلي يستعيد ثنائي القوة الضاربة أمام الزمالك في السوبر المصري

تأكدت جاهزية جيرالدو ورامى ربيعة ثنائي الأهلي لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل.

وأصبح جيرالدو جاهزًا بعد الإصابة التي تعرض لها في كتهف لن تعيقه عن المشاركة فى مباراة السوبر بينما تعافى رامى ربيعة بشكل تام من إصابته