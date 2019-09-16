رياضة | قناة إيطالية تمنع ناقدا رياضا من الظهور بسبب لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة إيطالية تمنع ناقدا رياضا من الظهور بسبب لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت محطة تلفزيونية إيطالية إنها لن تستخدم أحد النقاد مرة أخرى بعد أن أدلى بتعليق عنصري عن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

في حديثه خلال قناة "TopCalcio24" ، قال الناقد لوتشيانو باسيراني: "إذا ذهبت معه واحدًا فسوف يقتلك.

وتابع "إن الطريقة الوحيدة للتصدى له ربما تتمثل في إعطائه 10 موز لتناول الطعام ."

وقال مدير البرنامج فابيو رافزاني ، على الرغم من "اعتذارات باسرياني الفورية" أنه "لم يعد بإمكانه المشاركة في بثنا".

ساعد لوكاكو ، الذي انتقل من مانشستر يونايتد إلى إنتر في الصيف ، فريقه على الفوز 1-0 على أودينيزي يوم السبت.

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وأضاف رافزاني: "السيد باسيراني يبلغ من العمر 80 عامًا ، ولإشادة لوكاكو استخدم مجازًا اتضح أنه عنصري".

وتابع: "أعتقد أنه كان نقصًا فظيعًا في الوضوح الواضح.

وأكمل: "لا أستطيع تحمل أي نوع من الأخطاء ، حتى لو كانت لحظة."

تعرض لوكاكو مؤخراً لهتافات القرود من قبل مشجعي كالياري عندما سجل ركلة جزاء لفريقه في فوز 2-1.

بعد ذلك ، قال اللاعب الدولي البلجيكي إن الإساءة أظهرت أن اللعبة "تعود إلى الوراء".