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رياضة | خاميس رودريجيز ينتصر في النهاية

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بدا أن جيمس رودريجيز منذ وقت ليس ببعيد يتجه نحو باب الخروج في ، إلا أن العمل الشاق والصبر وبعض الظروف السعيدة شهدت تغير اتجاه الكولومبي.

ومع ذلك ، بعد عامين على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ والذي بدا أنه يشير إلى في نهاية فصله مع لوس بلانكوس ، أصبح المؤيدون والمدرب والرئيس في صفه الآن بعد أن أعجبوا بالفرص التي أتاحها له زين الدين زيدان في بداية .

كان بلد الوليد قبل أسبوعين مع اختيار آخر في أحد عشر ضد ليفانتي حيث لعب دور البطولة في الفوز 3-2. وأشاد لوكاس فاسكويز لاعب خط الوسط المهاجم بعد النصر ، قبل زيدان فعل الشيء نفسه في مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

وهذا وتبع ذلك إشارة متوهجة من رئيس النادي فلورنتينو بيريز حيث قال بيريز في جمعية مدريد: "جيمس لاعب ذو موهبة هائلة وشخص لدينا عاطفة خاصة به.

وأضاف بيريز:" بعد موسم طويل ينتظرنا ، سيكون جيمس سعيدًا بالكيفية التي بدأت بها الحملة ، وإذا استمر على نفس المنوال ، فلن يكون من المستبعد وجود نقطة انطلاق منتظمة.

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