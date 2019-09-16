رياضة | خاميس رودريجيز ينتصر في النهاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز ينتصر في النهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدا أن جيمس رودريجيز

يتجه نحو باب الخروج في ريال مدريد ، إلا أن العمل الشاق والصبر وبعض الظروف السعيدة شهدت تغير اتجاه الكولومبي.

منذ وقت ليس ببعيد

ومع ذلك ، بعد عامين على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ والذي بدا أنه يشير إلى في نهاية فصله مع لوس بلانكوس ، أصبح المؤيدون والمدرب والرئيس في صفه الآن بعد أن أعجبوا بالفرص التي أتاحها له زين الدين زيدان في بداية الدوري الإسباني.

كان بلد الوليد قبل أسبوعين مع اختيار آخر في أحد عشر ضد ليفانتي حيث لعب دور البطولة في الفوز 3-2. وأشاد لوكاس فاسكويز لاعب خط الوسط المهاجم بعد النصر ، قبل زيدان فعل الشيء نفسه في مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

وهذا وتبع ذلك إشارة متوهجة من رئيس النادي فلورنتينو بيريز حيث قال بيريز في جمعية مدريد: "جيمس لاعب ذو موهبة هائلة وشخص لدينا عاطفة خاصة به.

وأضاف بيريز:" بعد موسم طويل ينتظرنا ، سيكون جيمس سعيدًا بالكيفية التي بدأت بها الحملة ، وإذا استمر على نفس المنوال ، فلن يكون من المستبعد وجود نقطة انطلاق منتظمة.