رياضة | نيمار يصدم باريس سان جيرمان مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يصدم باريس سان جيرمان مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد النجم نيمار إلى باريس سان جرمان يوم السبت ، ولكن لم يبتعد عن التعبير عن رغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وسجل صاحب الـ 27 عام هدفاً مذهلاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ، لكن الأسئلة بعد ذلك كانت مركزة.

وقال نيمار: "الكل يعرف أنني أريد أن أغادر لقد أوضحت ذلك أنا لن أخوض في التفاصيل ، لأنه يؤثر على الآخرين.

وتابع: " لكنني ما زلت لاعبًا في باريس سان جيرمان ونيتي هي أن أكون سعيدًا على أرض الملعب.

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وأكد البرازيلي: "عقلي في باريس سان جيرمان لقد أوضحت دائمًا أنه ليس لدي أي شيء ضد باريس سان جيرمان أو الجماهير.

وأكمل: "لقد كانت أسباب شخصية." كان لدي أسبابي وحاولت أبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك ، لكن لسوء الحظ لم يسمحوا لي بذلك.

وأضاف: "لقد حدث بالفعل ، ولكن هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي أريد التحدث فيها." أنا أفكر فقط في باريس سان جيرمان.

استقبل نيمار مع كان هناك ترحيب معاد في حديقة الأمراء ، والذي يعترف بخيبة أمله ، وقال "إنه أمر محزن ، لكنني أعرف أنه في كل مرة ألعب فيها في المنزل ، سيكون الأمر أشبه باللعب خارج أرض الملعب.

واختتم حديثه قائلاً: " يجب أن يهتف اللاعبون خلال 90 دقيقة. "هذا أكثر أهمية من صفير اللاعبين. نفس الأفواه التي تسمع صوتك هي التي يجب أن تبتهج بأهدافك. لقد أمضوا كل صفير المباراة ثم اضطروا للاحتفال".