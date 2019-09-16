الان تتابع عبدالله بن مساعد مالكاً لنادي شيفيلد الإنجليزي بنسبة 100% والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:
أصدرت المحكمة البريطانية في لندن اليوم السادس عشر من سبتمبر حكمها النهائي لصالح الامير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز حيث اصبح نادي شيفيلد الإنجليزي المالك الوحيد لصالح الامير عبدالله بن مساعد وقد أبطلت جميع الدعاوي المقدمة على سموه.
ومن جهته عبر الامير عبدالله بن مساعد عن امتنانه و شكره على كل من دعمه ووقف معه ولازال يدعم النادي في مهمته الصعبة بالدوري الإنجليزي للدرجة الأولى “البريميرليج” ويواصل النادي تألقه في الدوري ويأتي في المركز الـ15 بـ5 نقاط ويعتبر عبدالله بن مساعد المرحلة القادمة هي الاصعب بالنسبة له و يتمنى من الله ان يحقق فيها انتصارات و نجاحات تحقق الطموح للشعب السعودي.
يذكر أن الامير عبدالله بن مساعد كان المالك للنادي بنسبة 50% وبعد فوزه بالقضية اصبح مالكًا للنادي بنسبة 100%.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن مساعد مالكاً لنادي شيفيلد الإنجليزي بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.