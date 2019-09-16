شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع نجم منتخب كندا لكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أنه تم التعاقد مع جاسون ديروكو لاعب المنتخب الكندي للكرة الطائرة لدعم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، ويجري تسجيل اللاعب في قائمة الفريق.

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وأوضح مدير النشاط الرياضي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن التعاقد مع المحترف الكندي الدولي جاء لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية مميزة، وبعد أن طلب محمد مصيلحي المدير الفني للفريق، التعاقد معه للاستمرار في المنافسة على البطولات خلال المواسم القادمة، وفي إطار جهود مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، في تدعيم كافة الفرق الرياضية للمنافسة على الألقاب.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات عديدة من جانب خالد أبوزينة المدير الإداري لفريق طائرة الأهلي رجال، لإنهاء عملية التعاقد مع اللاعب وتسجيله في القائمة.

ويمتلك المحترف الكندي ديروكو سيرة ذاتية مميزة تؤهله للعب في صفوف طائرة الأهلي، خاصة أنه لاعب دولي في صفوف المنتخب الكندي ومثل بلاده في الكثير من البطولات، من مواليد 19سبتمبر 1989 ويتميز بمواصفات بدنية قوية حيث يبلغ طوله 198 سم ووزنه 93 كجم، وسبق له الاحتراف في العديد من الأندية الأوروبية والآسيوية خاصة في اليونان وإيطاليا وفرنسا وبولندا وتركيا واليابان.