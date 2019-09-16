شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لـ«السوبر» دون راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، استئناف التدريبات عصر اليوم الاثنين، دون الحصول على راحة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب.

وحقق الأهلي الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة، فجر اليوم، قادمة من غينيا الاستوائية، حيث قطعت البعثة رحلة طويلة تزيد عن 12 ساعة تخللها 2 ترنزيت في دوالا بالكاميرون واديس ابابا بإثيوبيا.