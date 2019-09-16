شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر السنغال متجهة إلى القاهرة عبر كازبلانكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة نادي الزمالك دولة السنغال بعد مواجهة فريق جينراسيون فوت، السبت، في ذهاب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف.

وتتجه البعثة إلى القاهرة عبر مدينة كازابلانكا المغربية، حيث ستقضي 4 ساعات ترانزيت، قبل العودة إلى مصر، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وتنتظر الزمالك، بطل كأس مصر، مباراة كبيرة، يوم الجمعة القادم، أمام غريمه النادي الأهلي، بطل الدوري الممتاز، على لقب كأس السوبر المصري.