شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كريستيانو رونالدو ينهار ويبكي على الهواء بسبب والده (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
بكى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الهواء أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «صباح الخير بريطانيا»، مع المذيع بيرس مورجان، بعد تذكر والده.
وتحدث اللاعب عن عدم معرفته لوالده بنسبة 100% قبل وفاة الأخير عام 2005 في عمر الـ 52، موضحًا: «كان مدمنًا للخمر، لم أتحدث معه أبدًا كإنسان طبيعي، كان أمرًا صعبًا».
وعقب مشاهدة لقطات من حوار أجراه والده للحديث عنه قبل مشاركته مع المنتخب البرتغالي في يورو 2004، والتي كانت أولى مشاركاته في البطولات الكبرى مع منتخب بلاده، وبدا فيه الوالد فخورًا بما يحققه نجله، لينفجر بعدها «رونالدو» في البكاء، ويكشف لـ«مورجان» أنه لم يشاهد أبدًا هذا الفيديو.
وسأله مقدم البرنامج: «ما الذي يحزنك؟»، ليرد البرتغالي: «أن أكون رقم 1 ولا يرى هو ذلك، أن يشاهدني وأنا أحصل على الجوائز»، ليقاطعه «مورجان»: «ألا يرى مدى العظمة التي وصلت لها؟»، ليهز «رونالدو» رأسه مستطردًا: «عائلتي رأت وأمي وإخوتي وحتى ابني الكبير، ولكن أبي لم ير أي شىء».
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