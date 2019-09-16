رامون دياز ينافس جروس على تدريب الاهلي السعودي

Advertisements

الإثنين 16 سبتمبر 2019

دخل رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز قائمة المرشحين لتدريب الاهلي السعودي خلال الفترة القادمة، خلفاً للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي تمت إقالته أول من أمس بعد الخسارة من الوحدة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري السعودي.



ويحتل الاهلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، 4 نقاط خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط.

Advertisements

وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، أن إدارة الاهلي السعودي تدرس التعاقد مع اسم مدرب سبق له العمل في الدوري السعودي، اختصاراً للوقت، في ظل توالي المواجهات، حيث يتواجد الارجنتيني رامون دياز والسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب "الراقي".

المدرب الأرجنتيني رامون دياز، سبق له قيادة نادي الهلال والاتحاد لفترة بسيطة، وحقق مع الأول بطولة الدوري السعودي وخسارة نهائي دوري ابطال اسيا، أما كريستيان جروس، فحقق مع الاهلي نجاحات كبيرة ولافتة، منها تحقيق بطولة الدوري بعد غياب طويل وضم كأس خادم الحرمين الشريفين له في الموسم نفسه.

وأضافت الصحيفة أن الساعات القادمة قد تشهد إتخاذ العديد القرارات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، والتي ستصحبها عدد من الخطوات التصحيحية، التي يمكن أن تعيد الوضع لوضعه الطبيعي وإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري.