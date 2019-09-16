باريس سان جيرمان مهدد بفقدان مثلث الرعب ضد ريال مدريد

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

يواجه فريق باريس سان جيرمان عددا من الغيابات أمام ريال مدريد، فى المباراة التى ستجمع الطرفين بعد غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء".



وفقاً لما ذكرته صحيفة "آس" الأسبانية، فإن باريس سان جيرمان يعانى من بعض الغيابات المؤثرة أمام ريال مدريد فى دورى الأبطال بعد غد، الأربعاء، على رأسهم كيليان مبابى الذى يعانى من إصابة عضلية تعرض لها فى مباراة تولوز بالدورى الفرنسي، وهو ما يدفع توماس توخيل المدير الفنى للدفع بماورو إيكاردى بديلاً له.

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وأضافت الصحيفة أن الأوروجويانى إدينسون كافانى لم يكتمل شفاؤه بعد من الإصابة، ومشاركته أساسياً ضد ريال مدريد غير مضمونة حتى الآن.

ويأتى هذا بالإضافة إلى البرازيلى نيمار دا سيلفا الذى يغيب عن فريقه باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات والذى تعرض له فى لقاء إياب دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا الموسم الماضى أمام مانشستر يونايتد بعد إهانته لحكم اللقاء.