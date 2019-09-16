Advertisements
الإثنين 16 سبتمبر 2019
دخل كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، فى نوبة بكاء بسبب والده الذى توفى عام 2005 عن عمر يناهز 52 عاماً.
وحل كريستيانو رونالدو ضيفاً على برنامج "صباح الخير بريطانيا"، وانهالت دموعه بعدما عرض البرنامج فيديو قصيراً يضم صوراً لوالده المتوفى، الذى أعرب عن سعادته وفخره بالإنجازات الرائعة التى يحققها نجله فى مسيرته الكروية.
وقال كريستيانو رونالدو، فى تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، "لم أكن أعرف والدى بالشكل الأمثل، كان مدمنًا للخمر، لم أتحدث معه أبدًا كإنسان طبيعى، كان أمرًا صعبًا".
وأضاف قائد منتخب البرتغال، "اعتذر للجميع، لم يسبق لى مشاهدة هذا الفيديو من قبل، لقد كان مذهلاً ورائعاً، كنت أعتقد أن هذه المقابلة ستكون مضحكة لكننى لم أر هذه الصور من قبل، ويجب أن تكون لدّى نسخة منها من أجل أن أريها لأولادى وعائلتى، لم اتحدث مع والدى كثيراً، ولم أكن التقيه كثيراً، كان مدمنا للخمر، وتوفي وعمري 20 عاماً".
وأوضحت الصحيفة ذائعة الصيت فى إسبانيا أن كريستيانو رونالدو نفى الاتهامات التي وجهت له في الفترة الماضية بخصوص اغتصاب الفتاة الأمريكية كاثرين مالورجا.
ويلتقي يوفنتوس أمام اتلتيكو مدريد الإسباني، بعد غد الاربعاء، بالعاصمة الاسبانية "مدريد"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.