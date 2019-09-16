كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

دخل كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، فى نوبة بكاء بسبب والده الذى توفى عام 2005 عن عمر يناهز 52 عاماً.



وحل كريستيانو رونالدو ضيفاً على برنامج "صباح الخير بريطانيا"، وانهالت دموعه بعدما عرض البرنامج فيديو قصيراً يضم صوراً لوالده المتوفى، الذى أعرب عن سعادته وفخره بالإنجازات الرائعة التى يحققها نجله فى مسيرته الكروية.

وقال كريستيانو رونالدو، فى تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، "لم أكن أعرف والدى بالشكل الأمثل، كان مدمنًا للخمر، لم أتحدث معه أبدًا كإنسان طبيعى، كان أمرًا صعبًا".

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وأضاف قائد منتخب البرتغال، "اعتذر للجميع، لم يسبق لى مشاهدة هذا الفيديو من قبل، لقد كان مذهلاً ورائعاً، كنت أعتقد أن هذه المقابلة ستكون مضحكة لكننى لم أر هذه الصور من قبل، ويجب أن تكون لدّى نسخة منها من أجل أن أريها لأولادى وعائلتى، لم اتحدث مع والدى كثيراً، ولم أكن التقيه كثيراً، كان مدمنا للخمر، وتوفي وعمري 20 عاماً".

وأوضحت الصحيفة ذائعة الصيت فى إسبانيا أن كريستيانو رونالدو نفى الاتهامات التي وجهت له في الفترة الماضية بخصوص اغتصاب الفتاة الأمريكية كاثرين مالورجا.

ويلتقي يوفنتوس أمام اتلتيكو مدريد الإسباني، بعد غد الاربعاء، بالعاصمة الاسبانية "مدريد"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.