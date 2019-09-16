الكرات الثابتة نقطة ضعف مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
يعانى فريق مانشستر سيتي الإنجليزى، حامل اللقب، من الارتباك بعد خوض 5 جولات فى مسابقة البريميرليج بالموسم الجديد 2019-2020.
وحقق مانشستر سيتي الفوز على وست هام بخماسية نظيفة، وبورنموث بثلاثة أهداف لهدف، وبرايتون برباعية، بينما اكتفى بنقطة التعادل أمام توتنهام بهدفين لمثلهما، وأخيراً الخسارة من نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.
وتلقى مانشستر سيتي 6 أهداف فى أول 5 جولات بالدورى الإنجليزى، وجمع عشر نقاط وضعته في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن المتصدر ليفربول.
وعرضت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" سبباً رئيسياً للنتائج السيئة التى حققها السيتي ومدربه خلال الموسم الحالي، وكانت الكرات الثابتة نقطة ضعف وسبب كبير للنتائج المخيبة، رغم القوة المرعبة للفريق بشكلٍ عام.
وأكدت أن مانشستر سيتي تلقى ثمانية أهداف من الكرات الثابتة من آخر تسعة أهداف دخلت شباك حارس المرمى البرازيلي إديرسون، حيث يعانى الفريق من التعامل مع هذه الكرات.
لكن على الرغم من ذلك، دافع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن فريقه من هذا الجانب، قائلا، "لقد دافعنا أمام هذه الكرات بشكلٍ جيد فى المواسم الأربعة الماضية، وكان مستوانا عالياً، لذلك فهذه ليست نقطة ضعف".
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