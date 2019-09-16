برانكو: الأهلي السعودي لم يخطرنى بقرار الإقالة

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
فجر الكرواتى برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفنى لنادى الأهلى السعودى، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن إدارة النادى لم تخطره رسمياً بإقالته من منصبه حتى الآن.
وقال الكرواتى برانكو إيفانكوفيتش، فى تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، "لم يصلنى إلى الآن أى إخطار بالإقالة، أنتظر تواصل وكيل أعمالى مع إدارة النادى، ومن ثم إخبارى".
وكان مسئولو الأهلي السعودي أعلنوا فى وقت سابق عن إقالة برانكو من تدريب "الراقى" عقب الهزيمة أمام الوحدة بنتيجة 1 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
فى حين بدأت إدارة الأهلي السعودى البحث عن مدرب جديد يتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، أن إدارة الاهلي السعودي تدرس التعاقد مع اسم مدرب سبق له العمل في الدوري السعودي، اختصاراً للوقت، في ظل توالي المواجهات، حيث يتواجد الارجنتيني رامون دياز والسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادى الزمالك ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب "الراقي".
المدرب الأرجنتيني رامون دياز، سبق له قيادة نادى الهلال والاتحاد لفترة بسيطة، وحقق مع الأول بطولة الدوري السعودي وخسارة نهائي دوري ابطال اسيا، أما كريستيان جروس فحقق مع الأهلي نجاحات كبيرة ولافتة، منها الفوز ببطولة الدوري بعد غياب طويل وضم كأس خادم الحرمين الشريفين فى الموسم نفسه.
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