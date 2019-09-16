كلوب: فكرت فى الغناء مع جماهير ليفربول بعد تألق فيرمينو

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

أبدى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، إعجابه الشديد بأداء البرازيلى فيرمينو فى مباراة نيوكاسل يونايتد التى أقيمت السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3 – 1.



وقال يورجن كلوب، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادي ليفربول، "شعرت بالرغبة فى الغناء مع الجماهير من أجل فيرمينو، فكرت للحظة بالغناء معهم لقد كان بإمكانه اللعب منذ البداية، ولكننا فضلنا إراحته بعد الرحلة الطويلة التى قطعها مع فابينيو من الولايات المتحدة وعودتهما صباح الخميس بعد اللعب مساء الثلاثاء".

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وأضاف مدرب ليفربول، "أعتقد أننا اتخذنا القرار السليم، لقد بدأنا بأوريجى ومحمد صلاح على الجانبين وساديو ماني فى الوسط، بالطبع ساديو يمكنه اللعب فى هذا المركز بامتياز، ولكننا أردنا أن نعيده إلى الجانب الأيسر ليقوم بالتوغل إلى الداخل كما تعود أن يفعل دائمًا، وأعتقد أنه يلعب بأريحية أكثر في هذه الناحية من الملعب، للأسف لم يستطع أوريجي إكمال المباراة وأتمنى أن لا تكون إصابته قوية".

وتابع كلوب، "اشتكى من الألم فى قدمه مبكرًا في كرة بالقرب من خط التماس واستطاع أن يواصل اللعب لفترة، لذا آمل أن لا يكون هناك ما يدعو للقلق، ما قدمه فيرمينو كان استثنائيًا؛ لقد لعب مباراة رائعة!".

وأبدت جماهير ليفربول إعجابها الشديد بما يقدمه فيرمينو على أرض الملعب، وكررت أغنية "Si Senor" أكثر من مرة خلال المباراة.