"ماركا" تشّن حرباً ضد بيريز رئيس ريال مدريد

Advertisements

الإثنين 16 سبتمبر 2019

شككت صحيفة "ماركا" الإسبانية فيما حققه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد ، خلال ولايته الثانية مع الملكى، بعد التصريحات التى أدلى بها فى اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس، الأحد.



وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، دافع عن نفسه بأنه صعد بالفريق من المركز 13 أوروبياً إلى المركز الأول، وحقق 4 ألقاب دورى أبطال أوروبا خلال 10 سنوات، مؤكداً أنه يعرف الكثير عن كرة القدم.

ونشر الصحفى الشهير روبيرتو بولمار بصحيفة "ماركا" الإسبانية مقالاً يؤكد خلاله أن بيريز من أنجح رؤساء الأندية فى العالم، وبالفعل قاد الفريق خطوة للإمام، كما أكد عدم وجود رئيس نادٍ مثله فى التاريخ، أو هذا ما يبدو عليه الحال للوهلة الأولى.

Advertisements

وبدأ بولمار يتخذ فى مقاله طريق التقليل من بيريز، مشيراً إلى أنه رغم فوزه بالكثير من الألقاب المهمة، لكنه خسر الكثير أيضاً فى المقابل، والفريق يعانى بشدة فى الآونة الأخيرة رغم وجوده على رأس الإدارة الفنية.

وأكد أن بيريز أبرم صفقات كبيرة ومهمة، وأخفق فى العديد من الصفقات، ودفع مبالغ كبير فى لاعبين لا يستحقون، أو لم يقدموا ما هو منتظراً منهم، وبالتالى فإن ولايته الثانية لم تكن مثالية كما يحاول إيهامنا.

وأنهى بالومار مقاله بأن بيريز كان محظوظاً فى تحقيق الفريق الكثير من الألقاب بلحظات اتسم فيها الحظ، مثل تسجيل ركلة جزاء، أو إحراز هدف فى الأنفاس الأخيرة، مشيراً إلى أن بيريز يعرف الكثير عن كرة القدم بالفعل، لكن ليس بالقدر الذي يتخيله.